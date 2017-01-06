Поліція Полтавщини розшукує злочинців, які скоїли розбійний напад у Кобеляцькому районі
5 січня, близько 23-ої години, у селі Дрижина Гребля Кобеляцького району, група невідомих осіб у балаклавах вломилися до будинку 59-річної жінки та 53-річного чоловіка, нанесли їм тілесні ушкодження, зв’язали та погрожували предметом схожим на пістолет. Невідомі забрали гроші із салону автомобіля і зникли. До служби поліції про цю подію до поліції на службу “102” повідомив син постраждалих.
Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, для встановлення осіб, причетних до скоєного.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).
Поліція Полтавщини звертається до громадян, які можливо, стали свідками цієї події. Інформацію про підозрілих осіб, рух підозрілого автотранспорту в селі Дрижина Гребля можна надати до Кобеляцького відділу поліції (05343) 3-11-70, 3-13-38 або 102. Також працівники поліції шукають інформацію з відеореєстраторів автотранспорту серед водіїв, які у вказаний час проїжджали у селі чи поблизу нього. Конфіденційність гарантується.
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