2017 01 06 11:49:11

Поліція Полтавщини розшукує злочинців, які скоїли розбійний напад у Кобеляцькому районі

5 січня, близько 23-ої години, у селі Дрижина Гребля Кобеляцького району, група невідомих осіб у балаклавах вломилися до будинку 59-річної жінки та 53-річного чоловіка, нанесли їм тілесні ушкодження, зв’язали та погрожували предметом схожим на пістолет. Невідомі забрали гроші із салону автомобіля і зникли. До служби поліції про цю подію до поліції на службу “102” повідомив син постраждалих.

Про це повідомляють на сайті ГУ НП у Полтавській області.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, для встановлення осіб, причетних до скоєного.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Поліція Полтавщини звертається до громадян, які можливо, стали свідками цієї події. Інформацію про підозрілих осіб, рух підозрілого автотранспорту в селі Дрижина Гребля можна надати до Кобеляцького відділу поліції (05343) 3-11-70, 3-13-38 або 102. Також працівники поліції шукають інформацію з відеореєстраторів автотранспорту серед водіїв, які у вказаний час проїжджали у селі чи поблизу нього. Конфіденційність гарантується.