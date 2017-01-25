2017 01 25 14:53:37

Поліція Полтавщини розшукує Ірину Мільченко, яка на Різдво пішла з дому й не повернулась (ФОТО)

Кобеляцьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Мільченко Ірина Володимирівна , 1987 року народження, жителька села Трояни Кобеляцького району, яка 7-го січня цього року виїхала з місця проживання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Інформацію про можливе місце перебування розшукуваної можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до Кобеляцького відділу поліції – 0950500366, 0665842750, або будь-яким іншим зручним способом.