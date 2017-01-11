2017 01 11 09:52:33

Поліція Полтавщини розкрила вбивство 42-річної жінки

Нагадаємо, до поліції 6-го січня, близько 12-ї години, звернувся єгер Новосанжарського лісництва та повідомив, що поблизу дачного будинку в одному із сіл він виявив тіло невідомої жінки віком 35-40 років з ознаками насильницької смерті.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці швидко встановили особу жінки – нею виявилася 42-річна місцева жителька.

«Проведеними оперативно-пошуковими заходами поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області було встановлено, що до вбивства причетна 34-річна жінка. Підозрювана раніше вже судима за скоєння умисного вбивства. Також з’ясувалося, що особливо тяжкий злочин був скоєний з корисливих мотивів. Жінку затримали та вже оголосили про підозру», – зазначив Олег Бех, начальник поліції Полтавської області.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчиняла вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.