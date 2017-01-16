2017 01 16 16:36:53

Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посади

Відсьогодні на Полтавщині стартує широкомасштабна кампанія з набору на службу до підрозділів поліції. Про це, під час брифінгу повідомили заступник начальника Головного управління Національної поліції у Полтавській області Денис Захарченко, начальник Управління кадрового забезпечення ГУ НП у Полтавській області Сергій Гаврик, начальник сектору відбору УКЗ Національної поліції у Полтавській області Людмила Діброва та начальник відділу комунікації з громадськістю Головного управління Національної поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

Як повідомив заступник начальника ГУ НП у Полтавській області, конкурсний відбір відбуватиметься у Головному управлінні Полтавщини. Для цього створили спеціальний відділ для відбору кандидатів, представники якого пройшли відбір, у тому числі тестування на поліграфі.

“Хочу відзначити, що комплектація поліції Полтавщини буде відбуватися, в першу чергу, молодими, мотивованими людьми. На сьогоднішній час, це один із головних пріоритетів кадрової політики не тільки нашої області, але і держави”, – зазначив Денис Захарченко.

Також, він повідомив, що заробітна плата поліцейських становитиме від 8 до 10 тисяч гривень.

Як повідомив Сергій Гаврик, на сьогодні оголошений конкурс на такі вакантні посади: слідчий — 30 вакансій, оперуповноважений — 46, інспектор ізолятора тимчасового утримання — 28, інспектор сектору реагування патрульної поліції — 80 вакансій, поліцейський — 180 вакансій.

“Основні вимоги до кандидатів розміщені на нашому офіційному сайті. Кожен охочий може заповнити відповідну анкету в онлайн режимі. Ця анкета надходить до сектору Управління кадрового забезпечення, де попередньо опрацьовується. І вже після цього відбувається необхідна конкурсна процедура, яка складається з декількох етапів”, – повідомив начальник Управління кадрового забезпечення ГУ НП в Полтавській області.

Прийом анкет триватиме до 26 січня 2017 року.

Загальна тривалість конкурсу складає близько 45 днів, для слідчих — до 60 днів.

Сергій Гаврик детально зупинився на 8-и етапах конкурсу, які необхідно пройти кандидатам:

1.Заповнення анкети та надання необхідних документів.

2. Тестування (оцінка рівня логічного та аналітичного мислення, професійних знань).

3. Медичне обстеження (встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров’я).

4. Перевірка рівня фізичної підготовки (вправи на силу та витривалість).

5. Психологічне тестування (Визначення психологічного портрету кандидата та проведення з ним інтерв’ю).

6. Співбесіда з поліцейською комісією (Оцінка відповідності кандидата вимогам до посади).

7. Спеціальна перевірка (Перевірка відомостей про кандидатів щодо існування обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу до поліції).

8. Співбесіда з членами поліцейської комісії.

Найкращих кандидатів за рейтингом приймуть на службу до поліції та направлять на первинну професійну підготовку.

Людмила Діброва акцентувала увагу на необхідності заповнення електронних декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Аби виконати цю умову, необхідно заздалегідь отримати електронний ключ. Як зазначила керівник сектору відбору, з приводу роз’яснення щодо оформлення індивідуального ключа слід звертатися до вищевказаного Національного агентства.

Заповнити анкету можна на сайті ГУНП Полтавщини. Для цього необхідно клікнути «ОГОЛОШЕННЯ» і на останній сторінці презентації обрати необхідне гіперпосилання «ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ONLINE НА ВАКАНСІЮ…» (залежно від підрозділу, обраного кандидатом).

Інший варіант: зареєструватися за тел. (0532) 51-74-70, 51-75-05, де кандидату буде призначено час для попередньої бесіди. При собі фахівці радять мати документи, зазначені у переліку, та дві години вільного часу.

Адреса для прийняття документів: м.Полтава, вул. Пушкіна, 83 (адміністративний корпус № 2 ГУНП в Полтавській області (спортивний комплекс).