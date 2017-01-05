2017 01 05 16:02:15

Поліція перевіряє інформацію щодо браконьєрства у заповідній зоні Полтавського району

У ряді публікацій, які сьогодні оприлюднені в Інтернеті, зазначається, що 31-го грудня минулого року на території Полтавського району, неподалік села Тростянець, у заповідній зоні, браконьєри застрелили оленя. Також повідомляється, що про факт браконьєрства місцеві мешканці начебто інформувалиприродоохоронців.

Дана інформація наразі перевіряється поліцією.

Інформуємо, що з 31-го грудня минулого року до 4-го січня поточного року до поліції звернень щодо подібного правопорушення не надходило.

А 4-го січня поточного року до Полтавського районного відділення поліції надійшов лист від Полтавської обласної громадської організації товариства мисливців і рибалок «Кречет», в якому міститься інформація про те, що браконьєри здійснювали у заповідній полювання на благородного оленя.

Дана інформація зареєстрована у Полтавському районному відділенні поліції відповідно до вимог чинного законодавства. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, які могли бути причетними до правопорушення.

Шановні громадяни!

Якщо вам відомі факти вчинення подібних правопорушень, або ви стали випадковим свідком незаконного полювання, поліція Полтавщини закликає негайно інформувати про це на телефон «102» задля оперативного реагування та затримання правопорушників на місці події.