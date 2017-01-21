2017 01 21 09:54:14

Чутівським відділенням поліції Полтавській області розшукуються безвісти зниклі двоє громадян.

Так, перший зниклий – Костенко Сергій Вікторович, 1984 року народження, житель смт. Скороходове (Артемівка) Чутівського району.

10-го червня 2012 року він поїхав на тимчасові заробітки до міста Ялта і 30-го червня 2012 родичі та близькі втратили з ним зв’язок.

Його прикмети: на вигляд близько 30-ти років, волосся темне коротке, очі голубі, брови густі темні, ніс прямий, губи тонкі, обличчя європейського типу, на зріст 170-175см, худорлявої статури.

Особливі прикмети: відсутня фаланга середнього пальця на правій руці, шрам на передпліччі правої руки (спроба суїциду).

Інформацію про можливе місце перебування розшукуваного можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до чергової частини Чутівського відділення поліції – (05347) 9-13-08, 0507007828, або будь-яким іншим зручним способом.

Крім того, Чутівським відділенням поліції Полтавській області розшукується безвісти зниклий Вертій Владислав Сергійович, 1981 року народження, житель смт. Чутове:

Він поїхав на тимчасові заробітки до міста Бровари Київської області, і 13-го червня 2013 року родичі та близькі втратили з ним зв’язок.

Інформацію про можливе місце перебування розшукуваного можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до чергової частини Чутівського відділення поліції – (05347) 9-13-08, 0507007828, або будь-яким іншим зручним способом.