Поліцейські вилучили у полтавця більше 50 пакетів коноплі
В рамках кримінального провадження оперативники за місцем проживання 30-річного чоловіка виявили і вилучили наркотичний засіб «канабіс». Про це повідомляють на сайті ГУ НП у Полтавській області.
«Більше 50 прозорих пофасованих пакетів наркосировини та 2 мундштуки для куріння направлено на дослідження. За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту в Полтавському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України», – говорить керівник Полтавського відділу Олександр Терела.
Наразі слідчі з’ясовують джерело походження наркотику та мотиви його зберігання.
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