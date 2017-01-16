2017 01 16 12:31:01

Поліцейські вилучили у полтавця більше 50 пакетів коноплі

В рамках кримінального провадження оперативники за місцем проживання 30-річного чоловіка виявили і вилучили наркотичний засіб «канабіс». Про це повідомляють на сайті ГУ НП у Полтавській області.



«Більше 50 прозорих пофасованих пакетів наркосировини та 2 мундштуки для куріння направлено на дослідження. За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту в Полтавському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України», – говорить керівник Полтавського відділу Олександр Терела.

Наразі слідчі з’ясовують джерело походження наркотику та мотиви його зберігання.