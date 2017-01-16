Поліцейські встановили обставини бійки, що сталася в одному із розважальних закладів Полтави
Подія сталася в одному з розважальних закладів міста 30 грудня минулого року. На сходах між двома чоловіками виникла сварка,яка переросла у бійку, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
25-річний чоловік вдарив іншого кулаком по обличчю, внаслідок чого останній впав на східці і отримав тілесні ушкодження. Лікарі констатували у потерпілого відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом склепіння основи черепа тощо.
За фактом слідчим Полтавського відділу розпочато кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+