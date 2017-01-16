2017 01 16 13:20:24

Поліцейські встановили обставини бійки, що сталася в одному із розважальних закладів Полтави

Подія сталася в одному з розважальних закладів міста 30 грудня минулого року. На сходах між двома чоловіками виникла сварка,яка переросла у бійку, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



25-річний чоловік вдарив іншого кулаком по обличчю, внаслідок чого останній впав на східці і отримав тілесні ушкодження. Лікарі констатували у потерпілого відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом склепіння основи черепа тощо.

За фактом слідчим Полтавського відділу розпочато кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.