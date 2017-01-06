У Полтаві поліцейські викрили незаконний гральний заклад
У Полтаві поліцейські спільно з працівниками прокуратури, викрили незаконний гральний заклад, та вилучили 13 системних блоків, 12 моніторів, 1 ноутбук та інше комп’ютерне обладнання. Заклад знаходився на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
Вилучена комп’ютерна техніка, а також комплектуючі до неї направлені на експертизу, – повідомив керівник Полтавського відділу поліції Олександр Терела. – За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України.
На даний час проводяться необхідні кримінально-процесуальні дії.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170-ти тисяч до 680-ти тисяч гривень.
Правоохоронці звертаються до полтавців з проханням повідомляти про відомі факти функціонування закладів, у яких незаконно надаються послуги у сфері ігрового бізнесу на лінію «102».
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