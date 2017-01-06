2017 01 06 14:07:09

У Полтаві поліцейські викрили незаконний гральний заклад

У Полтаві поліцейські спільно з працівниками прокуратури, викрили незаконний гральний заклад, та вилучили 13 системних блоків, 12 моніторів, 1 ноутбук та інше комп’ютерне обладнання. Заклад знаходився на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомляє . Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

Вилучена комп’ютерна техніка, а також комплектуючі до неї направлені на експертизу, – повідомив керівник Полтавського відділу поліції Олександр Терела. – За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться необхідні кримінально-процесуальні дії.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170-ти тисяч до 680-ти тисяч гривень.