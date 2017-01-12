2017 01 12 12:36:14

Поліцейські Полтавщини забезпечили супровід автобусів з дітьми із Авдіївки

ГУ НП у Полтавській області. Сьогодні поліцейські дорожньо-патрульної служби Полтавщини забезпечили супроводження по території обслуговування двох автобусів з дітьми. Діти із міста Авдіївки Донецької області під час шкільних канікул їздили на екскурсію до Львова. Про це повідомляє

“На дорогах регіону під час зимових шкільних канікул здійснюється перевезення організованих груп дітей до місць відпочинку та з екскурсійною метою. Безпека та комфорт юних учасників дорожнього руху – є пріоритетним для інспекторів дорожньо-патрульної служби, особливо за складних погодних умов”, – повідомляє поліція Полтавщини.



З метою недопущення нещасних випадків за участю неповнолітніх автобуси супроводжуються патрульними автомобілями поліції.

Поліцейські звертаються до пасажироперевізників з проханням неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, ретельно готуватися до поїздок з дітьми, під час руху зважати на погодні умови, пам’ятати, що дотримання законодавства – гарний приклад для молодого покоління.