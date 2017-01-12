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Полтавщина, Суспільство



2017 01 12 12:36:14

Поліцейські Полтавщини забезпечили супровід автобусів з дітьми із Авдіївки

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Сьогодні поліцейські дорожньо-патрульної служби Полтавщини забезпечили супроводження по території обслуговування двох автобусів з дітьми. Діти із міста Авдіївки Донецької області під час шкільних канікул їздили на екскурсію до Львова. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

“На дорогах регіону під час зимових шкільних канікул здійснюється перевезення організованих груп дітей до місць відпочинку та з екскурсійною метою. Безпека та комфорт юних учасників дорожнього руху – є пріоритетним для інспекторів дорожньо-патрульної служби, особливо за складних погодних умов”, – повідомляє поліція Полтавщини.

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З метою недопущення нещасних випадків за участю неповнолітніх автобуси супроводжуються патрульними автомобілями поліції.

Поліцейські звертаються до пасажироперевізників з проханням неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, ретельно готуватися до поїздок з дітьми, під час руху зважати на погодні умови, пам’ятати, що дотримання законодавства – гарний приклад для молодого покоління.

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