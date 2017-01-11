Поліцейські Кобеляк допомагають людям похилого віку боротися зі снігом
Працівники Кобеляцького відділу поліції прийшли на допомогу місцевим мешканцям, які самотужки не в змозі розчистити подвір’я від снігу. Поліцейські надали допомогу пенсіонерам – розчистили снігові замети на подвір’ях їхніх домогосподарств. Про це повідомляють на сайті ГУ НП в Полтавській області.
Також під час спілкування з громадянами працівники поліції наголосили на тому, щоб ті, кому потрібна допомога, не соромилися і, в разі необхідності, знову зверталися за допомогою.
Як повідомляє Головне управління НП у Полтавській області, працівники поліції не залишаються осторонь нагальних проблем, пов’язаних із негодою, і в інших районах області.
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