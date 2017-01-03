2017 01 03 11:58:09

Погіршення погоди. Водіїв та перевізників закликають бути обережними

У зв’язку з погіршенням погодних умов (зниження температури, туман, дощ, мокрий сніг, сильний вітер, можлива ожеледиця на автомобільних дорогах) водіїв автомобільних перевізників просять бути максимально уважними та обережними.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури України

«Крім забезпечення належного стану транспортних засобів під час експлуатації в зимовий період, необхідно бути обережними під час руху на складних ділянках автомобільних доріг, мостах, естакадах та відмовитись від ризикованих маневрувань», – наголосили у відомстві.