2017 01 19 14:32:46

Поета Олександара Олеся препоховають у Києві вже наступного тижня

Про це в коментарі “5 каналу” заявив міністр культури України Євген Нищук.

Церемонія перепоховання відбудеться на Лук’янівському цвинтарі – саме там, а не на малій батьківщині, на Сумщині, адже на цьому наполягли нащадки видатного українця. У середу, 18 січня, Кабінет міністрів виділив необхідні кошти – це близько 140 тисяч гривень – для відшкодування чеському уряду і перевезення останків митця до України.

“Наприкінці наступного тижня може відбутися (перепоховання – 5.ua), тобто там плюс-мінус декілька днів. Безумовно, готується певний сценарій почету. Ми підготували, власне, готуємо зараз, місце на Лук’янівському кладовищі з тим розрахунком, що там буде – я не буду називати точну кількість, але – буде місце для таких випадків, щоб ми вже потім, як кажуть, в екстреному порядку не думали, як це має бути”, – розповів Євген Нищук.

Олександр Олесь помер у 1944 році. Поховали його на Ольшанському кладовищі у Празі. Близькі поета мали сплачувати ренту за місце на кладовищі – це приблизно 20 тисяч гривень за 10 років. Донедавна ці витрати з власної ініціативи покривав громадянин Чехії, виходець із України, Володимир Михайлишин. Та після його смерті син вирішив поховати батька у могилі Олександра Олеся. 3 січня 2017 року прах українського поета та його дружини ексгумували. Тоді в ситуацію втрутилось українське МЗС.