Поета Олександара Олеся препоховають у Києві вже наступного тижня
Про це в коментарі “5 каналу” заявив міністр культури України Євген Нищук.
Церемонія перепоховання відбудеться на Лук’янівському цвинтарі – саме там, а не на малій батьківщині, на Сумщині, адже на цьому наполягли нащадки видатного українця. У середу, 18 січня, Кабінет міністрів виділив необхідні кошти – це близько 140 тисяч гривень – для відшкодування чеському уряду і перевезення останків митця до України.
Олександр Олесь помер у 1944 році. Поховали його на Ольшанському кладовищі у Празі. Близькі поета мали сплачувати ренту за місце на кладовищі – це приблизно 20 тисяч гривень за 10 років. Донедавна ці витрати з власної ініціативи покривав громадянин Чехії, виходець із України, Володимир Михайлишин. Та після його смерті син вирішив поховати батька у могилі Олександра Олеся. 3 січня 2017 року прах українського поета та його дружини ексгумували. Тоді в ситуацію втрутилось українське МЗС.
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