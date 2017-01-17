2017 01 17 09:40:00

Податок на доходи фізичних осіб – новації законодавства 2017

1 січня 2017 року набрали чинності Закони України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Законами внесено зміни в частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб зокрема:

звільнено від оподаткування доходи від здавання металобрухту;

збільшено неоподатковану вартість навчання, яка сплачується за фізичну особу (не вище трьохкратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи), знято заборону на її звільнення протягом 3 років;

збільшено до 80 євро неоподатковувани й розмір добових при закордонних відрядженнях;

за ставкою у розмірі 9 відсотків оподатковуються доходи у вигляді дивідендів по акціям й корпоративним правам, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток;

змінено перелік витрат приватного підприємця на загальній системі, виключено зі складу витрат суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, надано право

(за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (крім земельних ділянок, об’єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів).