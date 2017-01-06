2017 01 06 20:52:16

Пластуни передали Свято-Успенському собору Віфлеємський Вогонь Миру

Щороку, скаутські організації по всьому світу здійснюють благородну місію – поширюють Віфлеємський Вогонь Миру як символ тепла, злагоди і сподівання

Секретар керуючого Полтавською єпархією протоієрей Іван Орловський прийняв від національної скаутської організації України «ПЛАСТ» Вифлиємський вогонь миру.

Про це повідомляє Полтавська Єпархія.

Традиція передачі Віфлеємського Вогню Миру започаткована у 1986 році. Це міжнародна щорічна акція. Розповсюдженням Вогню займаються скаутські організації, зокрема в Україні – Національна скаутська організація “Пласт”. Віфлеємський Вогонь Миру є символом тепла, миру, злагоди і сподівання.