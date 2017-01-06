Пластуни передали Свято-Успенському собору Віфлеємський Вогонь Миру
Щороку, скаутські організації по всьому світу здійснюють благородну місію – поширюють Віфлеємський Вогонь Миру як символ тепла, злагоди і сподівання
Секретар керуючого Полтавською єпархією протоієрей Іван Орловський прийняв від національної скаутської організації України «ПЛАСТ» Вифлиємський вогонь миру.
Про це повідомляє Полтавська Єпархія.
Традиція передачі Віфлеємського Вогню Миру започаткована у 1986 році. Це міжнародна щорічна акція. Розповсюдженням Вогню займаються скаутські організації, зокрема в Україні – Національна скаутська організація “Пласт”. Віфлеємський Вогонь Миру є символом тепла, миру, злагоди і сподівання.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+