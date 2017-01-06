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Полтавщина, Суспільство



2017 01 06 20:52:16

Пластуни передали Свято-Успенському собору  Віфлеємський Вогонь Миру

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Щороку, скаутські організації по всьому світу здійснюють благородну місію – поширюють Віфлеємський Вогонь Миру як символ тепла, злагоди і сподівання

Секретар керуючого Полтавською  єпархією протоієрей Іван Орловський  прийняв від  національної скаутської організації України «ПЛАСТ» Вифлиємський вогонь миру.

Про це повідомляє Полтавська Єпархія.

Традиція передачі Віфлеємського Вогню Миру започаткована у 1986 році. Це міжнародна щорічна акція.  Розповсюдженням Вогню займаються скаутські організації, зокрема в Україні – Національна скаутська організація “Пласт”. Віфлеємський Вогонь Миру є символом тепла, миру, злагоди і сподівання.

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