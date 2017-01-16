2017 01 16 16:12:21

Пластові вертепи із Ковалівки та Полтави відколядували у Харкові

У суботу увечері до Ковалівки та Полтави тріумфально повернулися два колядницькі гурти пластунів – українських скаутів, котрі демонстрували своє мистецтво у Харкові на дводенному дійстві “Вертеп-фест 2017”. На фестивалі полтавці виступили поряд із більш ніж 50 колективами, учасники яких представляли всі регіони України включно із Кримом.

У п’ятницю парад колядників пройшов головною вулицею Харкова, завітавши до шкіл, лікарень та госпіталів.

А вже у суботу, біля ХНАТОБ ім. М.В.Лисенка, на Площі Ринок у Львові, та в Краматорську відбувся флеш-моб: одночасно заспівали колядку “Нова радість стала”. Нею побажали “Літа щасливі нашій славній Україні”.

Організатором та ідейним натхненником “Вертеп-фесту” є нинішній настоятель храму Володимирської ікони Божої матері полтавець Михайло Лівіцький. Саме він запропонував твір для флеш-мобу для спільного виконання в різних містах. Бо “Нова радість стала”, за його словами, є найвідомішою з колядок: її знають і підспівують люди, які навіть не є християнами. Вона найкраще передає дух свята Різдва Христового і є спільною для всієї України.

Полтавські пластуни щиро переконані, що їх ковалівський та полтавський вертепи і надалі братимуть участь у “Вертеп-фесті”, який стане новою щорічною національною традицією. І висловлюють величезну вдячність братам Юрію та Олександру Бубликам, які надали молоді транспорт для поїздки до Харкова.

Для довідки: саме 7 січня, в день Різдва Христового, за давнім українським звичаєм на перший день різдвяних свят починають колядувати діти,дорослі парубки, та старші – створюючи Вертеп (театралізоване відтворення народження Ісуса Христа). Український вертеп відомий з 17 століття.

Прес-служба Станиці Полтава – НСОУ