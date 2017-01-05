2017 01 05 10:42:45

Після свят, кременчужан просять залишати ялинки поблизу контейнерних майданчиків

Комунальні служби Кременчука звертаються до жителів міста із проханням після завершення новорічних святкувань не викидати ялинки, які прикрашали їх оселі, у непризначені для цього місця. Як і минулого року, зелені деревця необхідно складувати неподалік від контейнерних майданчиків, повідомляють у Кременчуцькій міськраді.

Директор КП «КАТП – 1628» Сергій Шиян звертає увагу на тому, що кременчужани не повинні також засмічувати сміттєві контейнери гілками від ялинок і самими ялинками, оскільки це набагато ускладнить процес збору та транспортування сміття.