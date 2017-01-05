Після свят, кременчужан просять залишати ялинки поблизу контейнерних майданчиків
Комунальні служби Кременчука звертаються до жителів міста із проханням після завершення новорічних святкувань не викидати ялинки, які прикрашали їх оселі, у непризначені для цього місця. Як і минулого року, зелені деревця необхідно складувати неподалік від контейнерних майданчиків, повідомляють у Кременчуцькій міськраді.
Директор КП «КАТП – 1628» Сергій Шиян звертає увагу на тому, що кременчужани не повинні також засмічувати сміттєві контейнери гілками від ялинок і самими ялинками, оскільки це набагато ускладнить процес збору та транспортування сміття.
По мірі накопичування новорічних дерев на визначених місцях, спеціальні машини із навантажувачами вивозитимуть їх на територію «КАТП – 1628», де вони підлягатимуть процесу переробки – подрібнюванню. Автотранспортне підприємство заздалегідь повідомлятиме адреси, з яких комунальники вивозитимуть ялинки.
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