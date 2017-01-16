2017 01 16 09:58:58

Підсумки роботи Машівського бюро правової допомоги

Вже минуло 4 місяці з початку роботи новоствореного відділу «Машівське бюро правової допомоги» Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке відкрило свої двері з 1 вересня 2016 року. Робота бюро спрямована насамперед на посилення правової спроможності громад, забезпечення рівного доступу кожного громадянина до безоплатної правової допомоги.

Які послуги можна отримати в Машівському бюро правової допомоги ?

1. Безоплатна первинна правова допомога, яка включає: надання правової інформації; юридичні консультації; складання заяв, скарг, інших документів правового характеру.

2. Безоплатна вторинна правова допомога – представництво в суді соціально вразливих категорій людей, перелік яких визначено Законом України «Про безоплатну правову допомогу», а також складення процесуальних документів.

3. Доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції.

Якщо Вам потрібна інформаційна довідка щодо перевірки майнових прав, відомості із різноманітних реєстрів, які ведуться Міністерством юстиції України – ми допоможемо скористатися відповідними електронними сервісами Мін’юсту, он-лайн.

4. Проведення правопросвітниць ких заходів. Правопросвітниць ка діяльність бюро полягає у регулярному проведенні інформаційних заходів з правових питань, які хвилюють людей та є актуальними для їхніх громад. Вони можуть відбуватися як за ініціативою фахівців бюро, так і на звернення органів місцевого самоврядування, громадських формувань, навчальних, соціальних закладів, інших установ чи організацій.

Починаючи з 01 вересня 2016 року за безоплатною правовою допомогою до бюро звернулося 287 громадян, з них трьом особам призначено адвоката за рахунок держави для вирішення їхніх питань в судовому порядку.

Проаналізувавши усі звернення, найактуальнішими виявилися питання цивільного, сімейного та спадкового права, а також питання соціального забезпечення.

У бюро кожен має змогу отримати безоплатну первинну правову допомогу (правову інформацію та консультації) та скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України. Соціально незахищені громадяни одночасно мають доступ і до безоплатної вторинної правової допомоги – складання процесуальних документів та представництва в суді.

Машівське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: сел. Машівка, вул. Незалежності, 111 (другий поверх), тел. (05364) 9-14-11.