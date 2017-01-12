Під Полтавою зіткнулися вантажівка та легковик, є постраждалі
Аварія сталася близько 10-ї години 12-го січня на автодорозі Київ – Харків, поблизу села Копили.
На телефон «102» надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що поблизу села Копили сталася дорожньо-транспортна пригода.
Виїздом на місце події було встановлено,що сталося зіткнення двох автомобілів – «Кіа» під керуванням 53-річного харків’янина та «МАН», за кермом якого перебував 27-річний житель Полтавського району. Легковик рухався в напрямку міста Полтава, вантажівка – у напрямку Харкова.
Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. Водій легковика та 50-річна пасажирка (жителька міста Харків) отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичних закладів. Про це повідомли у ГУ НП у Полтавській області.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
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