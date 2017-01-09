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Полтавщина, Пригоди, Суспільство



2017 01 09 12:38:03

001Під Кременчуком на Різдво згоріла лазня. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Полтавській області.

Пожежа трапилася у селі Кам’яні Потоки на вулиці Космонавтів. Пожежники прибули на місце пригоди , загасили вогонь. Обгоріти встигла  стеля лазні, що знаходилася у житловому будинку. На щастя, від пожежі ніхто з людей не постраждав.

Збитки спричинені пожежею та її причини, встановлюються.

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