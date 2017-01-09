2017 01 09 12:38:03

Під Кременчуком на Різдво згоріла лазня. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Полтавській області.

Пожежа трапилася у селі Кам’яні Потоки на вулиці Космонавтів. Пожежники прибули на місце пригоди , загасили вогонь. Обгоріти встигла стеля лазні, що знаходилася у житловому будинку. На щастя, від пожежі ніхто з людей не постраждав.

Збитки спричинені пожежею та її причини, встановлюються.