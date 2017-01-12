2017 01 12 16:38:54

Під Диканькою рятувальники витягли із снігового замету “швидку”

Сьогодні о 12:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на польовій дорозі між селами Степанівка та Федорівка Диканського району, внаслідок погіршення погодних умов автомобіль швидкої медичної допомоги потрапив у сніговий замет.

До місця події оперативно прибули 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники за допомогою лебідки витягли транспортний засіб із снігового замету, а потім надали допомогу по буксируванню за місцем виклику.

Вже з хворим автомобіль швидкої допомоги відбуксирувли на проїжджу частину автодороги села Степанівка.