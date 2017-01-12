Під Диканькою рятувальники витягли із снігового замету “швидку”
Сьогодні о 12:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на польовій дорозі між селами Степанівка та Федорівка Диканського району, внаслідок погіршення погодних умов автомобіль швидкої медичної допомоги потрапив у сніговий замет.
До місця події оперативно прибули 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники за допомогою лебідки витягли транспортний засіб із снігового замету, а потім надали допомогу по буксируванню за місцем виклику.
Вже з хворим автомобіль швидкої допомоги відбуксирувли на проїжджу частину автодороги села Степанівка.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+