2017 01 10 15:37:53

Під час снігопаду кременчужан просять не залишати автівки обабіч доріг

Комунальні служби Кременчука готуються до ліквідації наслідків погіршення погодних умов, про які попереджають у гідрометеослужбі. Очікувані опади у вигляді снігу та мокрого снігу, зниження температурних показників зовнішнього повітря протягом наступних днів, починаючи з 5 січня, можуть додати роботу комунальникам.

За дорученням міського голови Віталія Малецького всі служби житлово-комунального сектору міста працюватимуть в ці дні в посиленому режимі, щоб забезпечити належні умови для функціонування міста в складних погодних умовах. На дороги буде виведена снігоприбиральна та посипальна техніка. Однак, для того, щоб вона мала можливість максимально та оперативно очистити від снігу проїжджі зони на її шляху не повинно бути перешкод. Як доводить щорічна практика, працювати прибиральній техніці заважають автомобілі, залишені обабіч доріг, на зупинках громадського транспорту тощо.

Міська влада звертається до власників транспортних засобів із проханням не залишати надовго свої автомобілі без нагляду, апаркувати їх у спеціально відведених для цього місцях, а також не виїжджати без нагальної необхідності під час великих опадів.

Пам’ятайте, що пересічна поїздка може стати причиною заторів на дорогах, а це негативно вплине на якість роботи комунальної техніки, створить вимушені перерви в роботі громадського транспорту, автомобілів оперативних служб тощо.