2017 01 18 14:38:33

Під час ревізії в аграрному ліцеї у Кобеляках аудитори виявили порушення в дотриманні соціальних гарантій

Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії Державного професійно-технічного навчального закладу “Професійний аграрний ліцей” м. Кобеляки виявили порушення при здійсненні господарської діяльності, зокрема, при здійсненні оплати праці працівникам ліцею зайнятим на роботах зі шкідливими умовами, а саме: порушення в дотриманні соціальних гарантій.

Згідно з нормою статті 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Отже, працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами додатково забезпечуються певними пільгами та компенсаціями, що є обов’язковою нормою для всіх підприємств та організацій, незалежно від форми власності, зокрема – це доплата до тарифної ставки.

В той же час, незважаючи на передбачені Колективним договором відповідні умови оплати праці, проведену у 2013 році атестацію робочих місць в ліцеї, доплати до тарифної ставки працівникам зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами у навчальному закладі не проводились.

Аудитори обрахували суму недоотриманих коштів робітниками ліцею, яка склала близько 8 тис. грн. При цьому жодних дій для усунення порушень законних прав працівників та забезпечення їх обов’язковими державними соціальними гарантіями, з боку керівництва ліцею, у ревізійному періоді не вживалось.

Одночасно, при невиплаті доплат та незабезпеченні гарантованими компенсаціями працівників ліцею з важкими та шкідливими умовами праці іншим працівникам навчального закладу, в тому числі і адміністрації, проводились виплати, які не відносяться до державних соціальних гарантій у сфері оплати праці працівників, тобто не є обов’язковими. Зокрема, здійснювались виплати надбавок та премій, що мають заохочувальний характер, на загальну суму 145 тис. грн., що більше ніж у 18 разів перевищує суму недоотриманих коштів працівниками ліцею за роботу у несприятливих шкідливих умовах праці.

Безперечно, найпростішим способом забезпечення гарантованих виплат є фінансування за рахунок бюджету, але ж й цей спосіб адміністрацією навчального закладу не використаний, навіть відповідні розрахунки до Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації не надані.

Поряд з цим, ігноруючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України щодо економії державних коштів та недопущення втрат бюджету, яка прийнята Урядом з метою стабілізації економічної ситуації в державі та економного і раціонального використання державних коштів, при не забезпеченні керівництвом ліцею в 2015 році у повному обсязі усіх обов’язкових виплат, заповнювалися вакантні посади, на утримання яких загалом витрачено з фонду оплати праці 83,4 тис. грн. бюджетних коштів.

Вказаний факт, у відповідності до вимог Бюджетного Кодексу України та порядку використання коштів державного бюджету, що надавалися на підготовку робітничих кадрів у 2015 році, кваліфіковано як нецільове використання бюджетних коштів та, згідно з вимогами Кодексу України про адміністративне правопорушення, стосовно 3-х працівників ліцею, відповідальних за вказане порушення, складені протоколи, які направлено на розгляд до Кобеляцького районного суду.

Незважаючи на задокументовані в акті ревізії бюджетні правопорушення, Кобеляцьким районним судом прийнято рішення про відсутність в діях посадових осіб ліцею складу адміністративного правопорушення при використанні бюджетних коштів.

Статутом навчального закладу, контрактом, укладеним Міністерством освіти і науки України з керівником ліцею та й взагалі, чинним законодавством України, визначено, що використання бюджетних коштів та державного майна повинно ґрунтуватися на засадах ефективності, економності та раціональності.

Ліцей у своєму розпорядженні має 226 га землі сільськогосподарського призначення. І лише на площі в 1 га (або 0,44%) навчальний заклад власними силами здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, інші 225 га землі (або 99,56%) виділено в спільну діяльність.

Проведений аналіз урожайності зібраних у результаті спільної діяльності (співпраці) сільськогосподарських культур (кукурудзи в зерні, зерна соняшника, зерна сої) у 2014-2015 роках засвідчив, що по жодній з сільськогосподарських культур не досягнуто середньої урожайності по Кобеляцькому районі. Так, по зерну сої у 2014-2015 роках середня урожайність нижче, відповідно на 68,9 % та 24,9 % за середні показники по району, по кукурудзі в зерні у 2015 році – на 53,5 %, по зерну соняшника у 2014 році – на 58,6 %. Від такої “урожайності” ліцей розрахунково недоотримав власних надходжень, на загальну суму понад 1,1 млн. грн.

Можливо має сенс почати використання наявних додаткових можливостей, щоб забезпечити навчальний заклад, його учнів та працівників державними соціальними гарантіями, необхідним устаткуванням, що, безперечно, покращить, як навчальний процес, так і загальну атмосферу в установі.

Звичайно, аналізувати і рахувати можна по-різному – папір витримає все, якби не факти про Господарювання (саме з великої літери) такого ж навчального закладу, з такими ж умовами і можливостями. Розташований він, на відміну від “Професійного аграрного ліцею”, зовсім не в аграрному регіоні – в Запорізькій області, але, маючи також у користуванні землю, забезпечений власними пекарнею і млином, а у 2016 році придбав ще й комбайн.