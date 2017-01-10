2017 01 10 09:06:05

Під час пожежі на Миргородщині загинула 90-річна жінка

Учора о 08:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Сілаєва смт. Ромодан Миргородського району в житловому будинку виникла пожежа.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 12:30. Під час ліквідації пожежі у будинку виявили тіло жінки, 1926 р.н.

Як повідомляють в УДСНС України у Полтавській області, вогнем знищено шиферну покрівлю на площі 5 м2, перекриття на площі 5 м2, дерев’яне вікно, особисті речі та закопчено стіни на площі 30 м2.

Причину займання та обставини загибелі жінки з’ясовують фахівці.