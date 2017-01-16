2017 01 16 15:47:51

Під час благодійного концерту полтавці зібрали 42 тис грн для сімей загиблих учасників АТО (ФОТО)

«Ми просто вірим»… Саме таку назву мав благодійний концерт, що відбувся у Палаці дозвілля «Листопад». Організатори заходу – Творчий центр Наталії Май та Благодійний фонд «Горлиця». Про це повідомили у Полтавській міській раді.

– Усі артисти, яких сьогодні можна побачити на одній сцені, прийшли віддати свій борг. Бо завдяки тим, хто у цей час сидить в окопах, воює, мерзне, життя своє у небезпеці тримає, ми живемо у мирі. У нас не стріляють. – зазначила заслужена артистка України Наталія Май. – Люди повинні знати, якщо щось трапиться – тут про них не забудуть. Разом з тим, ми всі віримо у краще! У те, що зовсім скоро настане мир!

Концерт проходив під патронатом Полтавського міського голови Олександра Мамая.

За відданість територіальній громаді міста, патріотизм, вірність українському народу, високий моральний дух, мужність і мудрість, незламну віру у завтрашній день, мер нагородив матерів загиблих воїнів Подяками міського голови з врученням нагрудних знаків та сертифікатів на отримання коштів.

Концерт, на якому говорили про біль матерів, чиї сини поклали своє життя на вівтар миру та свободи, про надію на світле завтра, зібрав чимало небайдужих полтавців. Усі вони прийшли підтримати родини тих хлопців, які уже не повернуться з поля бою…

Цього вечора щирі слова підтримки, слова надії на світле майбутнє, лунали в піснях заслуженої артистки України Наталії Май та її доньок Олесі та Станіслави. Серед гостей вечору = заслужена артистка України Олена Білокінь, заслужена артистка України Тетяна Садохіна, учасники талант-шоу «України має талант» гурт «Сувенір», Артем Лоік, Олександр Кварта, переможниця талант-шоу Олена Ковтун. Неймовірні і такі улюблені гурт «Краяни», запальний інструментальний гурт «Живі барабани».

Спільними силами полтавці зібрали 42 тисячі гривень, які розділили між 32 родинами в рівних частинах. Серед них 28 родин бійців АТО, які загинули, й 3 родини хлопців, які знаходяться у полоні або зникли безвісти та одна родина загиблого воїна-афганця.