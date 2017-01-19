2017 01 19 13:52:04

Перегонівка – маленьке село великих можливостей

Скільки б не було на території села природних ресурсів, але найбільше його багатство, перш за все, люди, які своєю працею підтримують та звеличують рідний край. Одним із яскравих прикладів сказаного є маленьке село Перегонівка у Кобеляцькому районі Полтавської області, в якому живуть і працюють надзвичайно енергійні та талановиті жінки і чоловіки. В них є справжній народний гурт, який виконує запальні дотепні пісні, розважаючи тутешню публіку імпровізованими концертами.

На жаль, як і в більшості випадків, молодь покидає це місце, в пошуках роботи від’їжджаючи до міста, проте селяни вірять, що ситуація зміниться і Перегонівка знову вдихне на повні груди, відроджуючи в собі славетні традиції своїх предків-козаків.

Наразі ж незважаючи на гарні краєвиди і хороші тутешні умови, все більше селян поступово покидають свою домівку. І якщо раніше тут було майже дві сотні дворів, на сьогодні залишилася половина – приблизно 300 чоловік. До того ж Перегонівська загальноосвітня школа ІІ ступеня була реорганізована до І-го ступеню і дітям доводиться їздити на навчання у сусідні Шенгури, хоча викладацький та матеріально-техн ічний потенціал дозволяє закладу й надалі займатися підготовкою учнів аж до старших класів, надаючи їм ґрунтовні знання з усіх необхідних шкільних предметів. Нинішній директор школи Сергій Петрович Москаленко докладає всіх зусиль для створення комфортних умов навчання.

Проте горді селяни продовжують й надалі відбудовувати Перегонівку, підтримувати її в чистоті й порядку. Вже одинадцять років поспіль підіймає їх на цю шляхетну справу сільський староста Іван Іванович Шабельник, який власним прикладом та завзятістю надихає й інших на те, щоб піклуватися й окультурювати рідне село. Разом вони проводять суботники, дбають про все навкруги.

До речі, на околиці села знаходиться застаріла ГЕС, яка, хоч більше й схожа на історичну пам’ятку, проте за впровадження новітніх технологій та певного фінансування, може знову відновити свою роботу і дати потужний поштовх для подальшого розвитку Перегонівки, дозволяючи тутешній молоді залишитися працювати вдома й відродити це славне й гарне село…

Ігор Лядський