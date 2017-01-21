2017 01 21 14:07:13

Управління патрульної поліції Полтави отримало естафету#22PushupChallenge від 79-тої окремої десантно-штурмової бригади.

Флешмоб розпочали в Україні аби привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром.

Естафета до нас прийшла із США, яка там розпочалася після оприлюднення звіту Департаменту у справах ветеранів про кількість самогубств.

З‘ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство. І саме через це аби привернути увагу суспільства запровадили флешмоб, умовою якого було віджимання 22 рази впродовж 22 днів.

Працівники патрульної поліції Полтави виконали умови естафети і передали її в Департамент патрульної поліції України.

У флешмобі одночасно взяли участь 28 управлінь патрульної поліції України.