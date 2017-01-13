ПАТ “АвтоКрАЗ”: Головний підсумок 2016 року – збереження стійкої рівноваги та виконання соціальних зобов’язань

Головним підсумком минулого року ПАТ «АвтоКрАЗ» вважає збереження стійких позицій, робочих місць, трудового колективу, а також виконання соціальних зобов’язань. 2016 рік став ще одним роком серйозної перевірки підприємства на міцність. Вітчизняний виробник вантажної техніки, єдиний в Україні з повним технологічним циклом виробництва – ПАТ «АвтоКрАЗ», цю перевірку пройшов гідно.

Одним з важливих, визначальних подій минулого року стало отримання сертифікату на систему управління якістю для автовиробництв, згідно ISO/TS 16949: 2009 «Системи менеджменту якості. Особливі вимоги щодо застосування ISO 9001: 2008 для автомобільних виробництв і організацій, які виробляють відповідні сервісні частини». З отриманням цього документа «АвтоКрАЗ» приєднався до світової автомобільної спільноти. Отримання сертифікату передувала масштабна робота всіх підрозділів автозаводу для виконання сучасних вимог світового автопрому, а також дві ретельні аудиторські перевірки, проведені аудиторами міжнародного німецького сертифікаційного органу DEKRA.

Поповнення модельного ряду перспективними автомобілями, розробленими і створеними на автозаводі, згідно з планом ОКР і НДР, – безперечно важливий результат і заслуга всього трудового колективу в 2016 році. В умовах обмеженого фінансування, спаду споживчого попиту, жорстокої економії та інших негативно впливаючих на виробництво факторів, пов’язаних з поглибленням економічної кризи, вдалося випустити лінійку нових машин для комунальних і дорожніх господарств, силових структур України, підрозділів ГСЧС. Серед них: малотонажний самоскид КроАЗ-5401С2, броньований КрАЗ-Халк, середньотонажне шасі КрАЗ-5401Н2, всюдихідне шасі КрАЗ-5401НЕ, землерийна машина на броньованому шасі КрАЗ-5233НЕ, піротехнічний броньований автомобіль КрАЗ-5233НЕ, КрАЗ-Спартан із безпілотним обладнанням тощо.

За 2016 рік, у порівнянні з 2015-м, КрАЗ продемонстрував зростання за такими видами продукції: напівпричепи – на 20%, причепи – на 47%, продукція ливарного виробництва – на 20%, запасні частини – на 3%. Практично рівні частки в загальному обсязі відвантажень склали експорт і внутрішній ринок: 53% і 47% відповідно.

У переліку значущих результатів минулого року для «АвтоКрАЗу» – підвищення соціальних стандартів. Протягом минулого року КрАЗ чотири рази – раз у квартал, підвищував зарплати своїм працівникам. Для збереження і розвитку кадрового потенціалу автозаводу, залучення, закріплення та адаптації молодих робітників і фахівців на «КрАЗі», розроблено та введено в дію нове Положення «Про матеріальне стимулювання молодих робітників і фахівців», згідно з яким передбачено низку пільг і компенсацій. Таким чином, шляхом матеріального стимулювання, адміністрація подбала про випускників навчальних закладів міста, які прийшли працювати на автозавод. Сюди, серед іншого, входить і компенсація вартості харчування в їдальнях заводу з розрахунку 15 гривень за один робочий день, і доплата до заробітної плати від 20% і до половини від «мінімалки» щоквартально.

Як би не було складно під час гострого дефіциту вільних ресурсів, КрАЗ в минулому році зробив подарунок місту, його жителям, а також і палацу культури «КрАЗ» до його 65-річного ювілею. Акціонери ПАТ «АвтоКрАЗ» прийняли рішення про проведення капітального ремонту цього історичного пам’ятника. Багато що із запланованого було виконано в зазначені терміни, роботи будуть продовжені і в поточному році.

У 2016 році компанія активно займалася питаннями якості: протягом року у виробництві впроваджені багато заходів по підвищенню надійності автомобілів КрАЗ.

У 2017 році «АвтоКрАЗ» планує виробити 1200 автомобілів. Це підкріплена заявками і договорами цифра, підприємство розраховує на її збільшення за підсумками року за рахунок активізації роботи збутових структур. Також в поточному році буде продовжена робота із зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності виробництва та якості продукції, що випускається, а також створення нових моделей автомобілів КрАЗ.

Минулий рік завершився на робочої ноті, у новому році у підприємства є все необхідне для успішного старту.