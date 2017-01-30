2017 01 30 15:49:15

Пам’яті Героїв Крут, Небесної Сотні й Оборонців Сходу лягли квіти до меморіальної дошки Антона Грицая в Полтаві

На вшанування Героїв-Крутянців , Небесних Лицарів Майдану й загиблих захисників Східних кордонів України від російських окупантів у Полтаві провели щорічний вечір-реквієм «В душі палав вогонь святий!..». Пам’ятні урочистості в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка організували Громадська рада при обласній державній адміністрації та обласні відділення Всеукраїнського об’єднання «Товариство українських офіцерів» і Міжнародної організації «Жіноча громада» за сприяння управління культури облдержадміністр ації.

«У наших душах лунають дзвони пам’яті про безмежну жертовність кращих синів України в бою проти дикої московської орди під Крутами, Небесної Сотні й полеглих поборників Української Свободи від російських зайд на Сході Рідної Землі – звеличувала Подвиг Українських Героїв ведуча вечора-реквієма заслужений працівник культури України, голова Полтавського обласного відділення Міжнародної організації «Жіноча громада» Валентина Шемчук.

На ознаку пам’яті тих, хто поклав свої юні й зрілі життя за Волю України, співаки майор Сергій Цюман та солдат Євген Мороз від ініціаторів і учасників жалобно-урочисто го зібрання поклали квіти до меморіальної дошки Антонові Грицаю – оборонцеві рідного краю від російської агресії-бійцеві полку «Азов», випускникові історичного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Особливо знаменно підносилися козацькі марші у виконанні очолюваного старшим лейтенантом Дмитром Бондаренком військового оркестру 179-го Навчально-тренув ального центру військ зв’язку Збройних Сил України та патріотичні пісні соліста солдата Олександра Стахевича. Зразковий показовий виступ продемонстрував Військово-спорти вний центр «Воїн» під орудою Олега Бариша. Гідну шану Українським Героям віддали вихованці Полтавського територіального відділення Малої академії наук України та читачі міської бібліотеки-філії № 3 Центральної бібліотечної системи. Юні декламатори-учні загальноосвітніх шкіл № 2 та № 37 Полтавської міської ради Євгенія Подольська, Ліза Герман, Ніна Школьна й Артем Вахній та вихованка позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді», школярка Супрунівського навчально-виховн ого комплексу Полтавської районної ради Маргарита Матузкова схвилювали слухачів до сліз. Зворушливо лунали пісенні й інструментальні присвяти Героям – Крутянцям і Нашим Сучасникам старшокласниці із села Супрунівки Софії Пономаренко, студентки ПНПУ імені В. Г. Короленка Світлани Кулініч та студента цього вишу, учня міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко” Віталія Шафрановського (керівник – Юлія Пєлєвіна), вихованців школи мистецтв вокального ансамблю «Перлинки», скрипальки Ніки Ставицької та гітариста Захара Власенка – лауреатів Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, учнів Світлани Берюк та Анастасії Ляпкіної. Разом із хористами заслуженого ансамблю пісні і танцю України «Лтава» імені Валентина Міщенка (художній керівник – Наталя Іванова) міського Будинку культури в праведній вірі в Свободу Рідної Землі й святому визнанні Подвигу Героїв, чиїм шляхом ми йдемо, всі співали «Єднаймося, люба родино!..»