Освітяни та науковці Кременчука тісно співпрацюють з польськими колегами
Кременчуцькі науковці стажуватимуться на базі Краківської Академії ім. Анджея Фрыча Моджевського. Заплановане стажування на наступний тиждень. Про це повідомляють у КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест».
Зокрема, шість представників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (2 доктори наук та 4 кандидата наук) матимуть можливість ознайомитися з організацією навчального і наукового процессу одного з провідних навчальних закладів вищої освіти Європи, обговорять питання обміну студентами, подвійного дипломування, відвідають лекції польських колег, зустрінуться з керівниками закладу, факультетів і кафедр. Планується, що буде підписано договір про співпрацю між двома вузами.
Окрім того, навесні 2017 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського має відкритися Центр польської культури, освіти і науки. Партнерами даного проекту з польського боку виступають Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові, Університет економіки WSG (р. Быдгощь). Наразі польський вуз передав для центру велику кількість країнознавчої, наукової і навчальної літератури.
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