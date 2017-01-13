2017 01 13 14:00:34

Освітяни та науковці Кременчука тісно співпрацюють з польськими колегами

Кременчуцькі науковці стажуватимуться на базі Краківської Академії ім. Анджея Фрыча Моджевського. Заплановане стажування на наступний тиждень. Про це повідомляють у КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест».

Зокрема, шість представників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (2 доктори наук та 4 кандидата наук) матимуть можливість ознайомитися з організацією навчального і наукового процессу одного з провідних навчальних закладів вищої освіти Європи, обговорять питання обміну студентами, подвійного дипломування, відвідають лекції польських колег, зустрінуться з керівниками закладу, факультетів і кафедр. Планується, що буде підписано договір про співпрацю між двома вузами.