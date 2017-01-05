2017 01 05 12:10:22

Особливості виплати допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” передбачено виплату допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 № 261 затверджено Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.

Пунктом 36 вказаного Порядку визначено, що у разі застосування до одержувача соціальної допомоги такого виду покарання, як позбавлення волі, виплата допомоги припиняється з дня набрання сили обвинувальним вироком суду і поновлюється з дня закінчення строку ув’язнення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1182 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України” від 02.04.2005 № 261 і від 17.09.2004 року № 454 внесені зміни, зокрема, до пункту 36 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.

Згідно внесених змін, із 01 січня 2017 року засуджені мають право на призначення соціальної допомоги, яка за наявності відповідного права призначається органами соціального захисту населення за місцем відбування особою покарання.

Особа, яка під час відбування покарання набула права на соціальну допомогу, подає до адміністрації установи виконання покарань клопотання щодо забезпечення необхідних умов для призначення їй соціальної допомоги за місцезнаходженням такої установи.

Адміністрація установи виконання покарань не більш як протягом 30 днів з дати реєстрації клопотання особи, яка набула права на призначення соціальної допомоги під час відбування покарання та всебічно сприяє належному оформленню і поданню нею відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через її представника за довіреністю.

Особи, яким до відбування покарання була призначена соціальна допомога, продовжують її отримувати на загальних підставах.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачується 20 відсотків призначеного розміру соціальної допомоги.