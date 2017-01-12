2017 01 12 16:14:44

Основне завдання децентралізації в 2017-му – секторальне просування реформи, – Геннадій Зубко

Реформа децентралізації була і залишається пріоритетною у 2017 році. Основне завдання в цьому році- секторальне просування реформи – в освіті, медицині, системі надання адмінпослуг, земельних відносинах,дорожній інфраструктурі, сфері планування територій. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністррегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на нараді зпитань децентралізації під головуванням Президента України Петра Порошенка в Одесі участю представниківОТГ, голів ОДА всіх південних областей. Пише “Урядовий портал”.

«Ключовими залишаються питання наповнення місцевих бюджетів, ефективне їх використання, в томучислі в частині освоєння виділених субвенцій для розвитку інфраструктури ОТГ і коштів Державного фондурегіонального розвитку. Маємо максимально координувати зусилля по всій вертикалі влади, починаючи зцентральної і до обласних, і районних адміністрацій, місцевого самоврядування, а також – голів ОТГ», -зазначив Геннадій Зубко. Він додав, що «державна допомога громадам, яких вже 366, у 2017 роцістановитиме: субвенція для ОТГ – 1,5 млрд грн, ДФРР – 3,5 млрд грн, державна підтримка соціально-економічного розвитку громад – 4 млрд грн».