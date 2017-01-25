2017 01 25 16:27:31

Органи Пенсійного фонду Полтавщини завершили фінансування січневих пенсій

Як свідчить аналіз, проведений в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області на початку року, на даний час в області пенсійним забезпеченням охоплено 452,4 тис. непрацездатних громадян, в т.ч. 22,2 тис. пенсіонерів силових структур, що складає майже третину населення області.

Середній розмір трудової пенсії досяг 1747 грн., а середня виплата представників силових структур перевищила 2600 грн. Другий рік поспіль, зважаючи на тривалі новорічні свята і відповідні труднощі у фінансуванні й виплаті пенсій, що могло викликати соціальну напругу в суспільстві, в останні дні грудня здійснено часткове авансове фінансування січневих пенсій.

Зокрема, спрямовано майже 370 млн. грн. для отримувачів пенсій через банківські установи і поштові відділення, що забезпечило потребу в коштах по 10 січня. 25 січня, як і передбачено законодавством, органи Пенсійного фонду області повністю завершили фінансування пенсій, на що спрямовано в цілому 831,6 млн. грн..