2017 01 12 16:03:20

Організація роботи фіскальних органів області в поточному році

Організація роботи у 2017 році, а також підведення підсумків роботи органів Державної фіскальної служби у Полтавській області за 2016 рік розглядалися на розширеній нараді органів ДФС Полтавщини, що пройшла в обласному центрі.

Засідання, в якому взяли участь керівники структурних підрозділів ГУ ДФС, начальники державних податкових інспекцій області, відкрив виконуючий обов’язки начальника ГУ ДФС у Полтавщини Сергій Садовий. Звертаючись до керівного складу органів ДФС Полтавщини, очільник Головного управління відзначив важливість своєчасного та повного наповнення державного та місцевих бюджетів області, а також організацію належного контролю за цим зі сторони органів ДФС області, підкресливши, що саме від цього залежатиме ефективність впровадження соціальних програм у поточному році та, загалом, стан добробуту територіальної громади. Також Сергій Садовий підкреслив, що у зв’язку із введенням із 1 січня 2017 року низки змін до Податкового кодексу України територіальним органам ДФС області необхідно організувати відповідну роз’яснювальну роботу серед платників з метою доведення до них необхідної інформації.

Як було зазначено на нараді, за підсумками минулорічної роботи органів ДФС області збір до державного бюджету України склав майже 19,3 млрд.грн., а до місцевих бюджетів області надійшло майже 6 млрд.грн. платежів.

На завершення засідання в.о. начальника ГУ ДФС в області наголосив на налагодженні більш тісного діалогу з бізнесом та забезпеченні стабільних надходжень до державного та місцевих бюджетів впродовж 2017 року.

Головне управління ДФС у Полтавській області