2017 01 11 11:35:43

Оприлюднили результати боротьби із “зарплатами в конвертах” на Полтавщині

Як розповів в.о.заступника начальника ГУ ДФС у Полтавській області Дмитро Коротюк у 2016 році порушення податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам виявлені по 109 суб’єктах господарювання. За результатами проведених документальних перевірок додатково донараховано податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб у сумі 10 754,6 тис. грн та єдиного внеску у сумі 819,6 тис. грн.

Крім того, завдяки вжитим органами Державної фіскальної служби області заходам, суб’єктами господарювання додатково оформлено трудові відносини з 3549 працівниками, що забезпечило додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 589,4 тис. грн та єдиного внеску в сумі 684,8 тис. грн.

З метою збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб за рахунок підвищення рівня заробітної плати органи ДФС області проводять активну участь у складі робочих груп з координації роботи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення створених при міських та районних державних адміністраціях.

Як приклад проведеної спільної роботи, працівниками Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області у складі робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при Кременчуцькій міській раді, зокрема, з представниками Кременчуцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Полтавської області, департаменту праці та соціального захисту населення та питань АТО, Кременчуцького міського центру зайнятості та журналіста газети «Вісник Кременчука», виявлено цех по пошиттю одягу (сукні, светри, медичні халати, вишиванки, картаті сорочки та дитячий одяг) у якому працювало 17 осіб без належного оформлення трудових відносин. На даний час з усіма працівниками належним чином оформлено трудові відносини, а до бюджету додаткового щомісячно надходить податків, єдиного внеску та зборів на суму понад 10 тис. грн.