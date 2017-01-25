2017 01 25 14:22:22

ООН схвалила український план реінтеграції Донбасу

Організація Об’єднаних Націй схвалила план українського уряду з реінтеграції Донбасу.

Про це йдеться в прес-релізі, розповсюдженому агентством ООН у справах біженців.

«Завдяки цій ініціативі Україна здійснює обнадійливий крок на шляху виконання своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту усіх громадян без дискримінації та попередження подальшого переміщення. План заходів також відповідає положенням Резолюції Ради Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року, направленої на мирне врегулювання конфлікту на сході України», — йдеться у повідомленні.

Агентство вважає позитивними зокрема такі кроки:

– щодо врегулювання перетину лінії розмежування.

– надання адміністративних послуг поруч із перетином лінії розмежування (отримання паспорту, реєстрації шлюбу, народження чи смерті). На думку ООН такі заходи зменшать ризики безгромадянства.

ООН також схвалює план в розділі доступу для усіх дітей та дорослих з непідконтрольних територій Донбасу до освіти на підконтрольній Україні території — зокрема, до вищих навчальних закладів.

Міжнародна установа вважає, що план заходів з реінтеграції Донбасу в разі втілення дозволить забезпечити захист прав усіх громадян України — без дискримінації.

Також в ООН готові підтримати фінансово виконання частини пунктів плану, що стосуються покращення умов на лінії розмежування – на контрольно-пропускних пунктах в’їзду — виїзду.

Нагадаємо, план заходів щодо реінтеграції Донбасу був затверджений кабміном 11 січня 2017 року. Його також підтримав президент України. У фракції «Самопоміч»план назвали російським та олігархічним.

В чому полягає план реінтеграції Донбасу

Реалізація цих кроків фактично має повернути мешканцям окупованих територій Донеччини та Луганщини їхні конституційні права, як громадян України. Вже до березня чиновники й законодавці мають вирішити такі складні гуманітарні питання:

— як дітям з так званих «ДНР» та «ЛНР» отримувати середню освіту за українською шкільною програмою, щоб потім вступати до вітчизняних університетів;

— як спростити умови для роботи медичних гуманітарних організацій, щоб на непідконтрольних територіях Донбасу боротися із туберкульозом, ВІЛ-інфекцією, цукровим діабетом тощо;

— де та як організувати логістичні центри (соціальні магазини — ред.), щоб мешканці окупованих бойовиками районів мали доступ до товарів першої необхідності (передусім — медикаментів);

— як вивезти сиріт з так званих «ДНР» та «ЛНР» у безпечні регіони України.

З економічних питань до кінця зими, приміром, пропонується вирішити:

— як спростити оподаткування й ведення бухгалтерського обліку компаніям та підприємцям з окупованих територій, щоб збори отримував український бюджет;

— як організувати та здійснити виплати зарплатні працівникам державних компаній (ПАТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренерго»), які контролюють свої об’єкти на непідконтрольних територіях Донбасу (зараз зарплатні державних та приватних підприємств, що працюють на окупованій території, а зареєстровані на підконтрольній – перераховуються на картки в гривнях)

— як допомагати мешканцям самоназваних «республік», що живуть вздовж лінії зіткнення, знаходити роботу у підконтрольних київській владі районах Донецької та Луганської областей.

План з реінтеграції також пропонує посилити боротьбу з корупцією серед військовослужбовців, працівників правоохоронних та спеціальних органів, що працюють в місцях перетину лінії зіткнення — на КПВВ (контрольних пунктах в’їзду-виїзду). До березня силовики мають пройти антикорупційний інструктаж, а на контрольних пунктах в’їзду-виїзду мають бути встановлені камери спостереження.

У міністерстві з питань окупованих територій Громадське запевнили, що додаткових грошей з державного бюджету на реалізацію плану реінтеграції витрачатись не буде, усі витратні статті готові забезпечити міжнародні організації.

Контактів з ватажками самопроголошених республік план заходів теж не передбачає — наголосили в профільному відомстві.

За матеріалами Громадського