ООН надало Генпрокуратурі копію прохання Януковича ввести війська РФ в Україну, – Луценко
Генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив офіційний лист від секретаріату ООН, в якому екс-президент Віктор Янукович просить ввести війська Росії на територію України.
“Так, Головна військова прокуратура отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні, завіреної офіційною печаткою ООН, фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна”, – написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук.
Він зазначив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.
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