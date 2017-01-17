2017 01 17 16:24:47

ООН надало Генпрокуратурі копію прохання Януковича ввести війська РФ в Україну, – Луценко

Генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив офіційний лист від секретаріату ООН, в якому екс-президент Віктор Янукович просить ввести війська Росії на територію України.

“Так, Головна військова прокуратура отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні, завіреної офіційною печаткою ООН, фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна”, – написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук.

Він зазначив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.