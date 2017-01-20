2017 01 20 22:46:18

OLX назвав найпопулярніші автомобілі в Україні

Після прийнятого в середині 2016 року закону про зниження акцизного збору на уживані автомобілі все більше користувачів звертають увагу на можливість покупки машини онлайн. Аналітики найбільшого сервісу оголошень OLX вивчили статистику вподобань українців у 2016 році та представили топ найпопулярніших автомобілів.

Популярні б/в марки

За даними OLX, перше місце зберігає за собою одна з найбільш бюджетних марок — російський ВАЗ. На її частку припала майже кожна третя з угод, укладених на OLX. Із значним відривом — південнокорейськ а марка Daewoo та німецький Volkswagen — по 5,5% від загального числа продажів.

У топ-5 потрапили ще один “німець” — Opel (5,2% угод) та ЗАЗ (5,1% угод). Закриває п’ятірку лідерів Ford (3,8% покупок на OLX).

Шосте місце розділили німецький Mercedes (3,2% всіх угод) та марка, що давно не випускається, «Москвич», із аналогічними результатами.

На сьомому та восьмому місцях опинилися французький бренд Renault й німецький BMW. На їх частку припало 2,9% і 2,7% угод відповідно.

Десятку лідерів закривають Chevrolet (2,6%) та Audi (2,3%).

Топ-10 найбільш популярних марок б/в автомобілів за 2016 рік, за даними OLX:

ВАЗ Daewoo, Volkswagen Opel ЗАЗ Ford Mercedes, «Москвич» Renault BMW Chevrolet Audi

Популярні б/в моделі

На десятку найбільш популярних моделей припало більше половини усієї кількості угод, укладених на OLX у 2016 році.

Перше місце зайняв ВАЗ 2101 (15% від загального числа закритих угод на OLX). Традиційно автомобілі ВАЗ дуже популярні — в рейтингу моделі цієї марки зустрічаються 7 разів. На третьому місці знаменита бюджетна модель Daewoo Lanos (майже 8% угод).

У рейтинг також потрапили ЗАЗ 1102 (8 місце) і Volkswagen Passat (9 місце).

Топ-10 найбільш популярних моделей б/в автомобілів за 2016 рік, за даними OLX:

ВАЗ 2101 ВАЗ 2106 Daewoo Lanos ВАЗ 2107 ВАЗ 2109 ВАЗ 2105 ВАЗ 2108 ЗАЗ 1102 Volkswagen Passat ВАЗ 21099

Рекорди цін

Найдорожчою покупкою на OLX став спорткар Ferrari 488 — нового власника він знайшов за 345 тисяч доларів. Дешевше коштував елітний автомобіль Rolls-Royce Phantom — 200 тисяч доларів. Трійку рекордних угод закриває статусний позашляховик Mercedes «Гелендваген». Його придбали за 170 тисяч доларів.