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Суспільство, Україна



2017 01 20 22:46:18

OLX назвав найпопулярніші автомобілі в Україні

Після прийнятого в середині 2016 року закону про зниження акцизного збору на уживані автомобілі все більше користувачів звертають увагу на можливість покупки машини онлайн. Аналітики найбільшого сервісу оголошень OLX вивчили статистику вподобань українців у 2016 році та представили топ найпопулярніших автомобілів.

Популярні б/в марки

За даними OLX, перше місце зберігає за собою одна з найбільш бюджетних марок — російський ВАЗ. На її частку припала майже кожна третя з угод, укладених на OLX. Із значним відривом — південнокорейська марка Daewoo та німецький Volkswagen — по 5,5% від загального числа продажів.

У топ-5 потрапили ще один “німець” — Opel (5,2% угод) та ЗАЗ (5,1% угод). Закриває п’ятірку лідерів Ford (3,8% покупок на OLX).

Шосте місце розділили німецький Mercedes (3,2% всіх угод) та марка, що давно не випускається, «Москвич», із аналогічними результатами.

На сьомому та восьмому місцях опинилися французький бренд Renault й німецький BMW. На їх частку припало 2,9% і 2,7% угод відповідно.

Десятку лідерів закривають Chevrolet (2,6%) та Audi (2,3%).

Топ-10 найбільш популярних марок б/в автомобілів за 2016 рік, за даними OLX:

  1. ВАЗ
  2. Daewoo, Volkswagen
  3. Opel
  4. ЗАЗ
  5. Ford
  6. Mercedes, «Москвич»
  7. Renault
  8. BMW
  9. Chevrolet
  10. Audi

Популярні б/в моделі

На десятку найбільш популярних моделей припало більше половини усієї кількості угод, укладених на OLX у 2016 році.

Перше місце зайняв ВАЗ 2101 (15% від загального числа закритих угод на OLX). Традиційно автомобілі ВАЗ дуже популярні в рейтингу моделі цієї марки зустрічаються 7 разів. На третьому місці знаменита бюджетна модель Daewoo Lanos (майже 8% угод).

У рейтинг також потрапили ЗАЗ 1102 (8 місце) і Volkswagen Passat (9 місце).

Топ-10 найбільш популярних моделей б/в автомобілів за 2016 рік, за даними OLX:

  1. ВАЗ 2101
  2. ВАЗ 2106
  3. Daewoo Lanos
  4. ВАЗ 2107
  5. ВАЗ 2109
  6. ВАЗ 2105
  7. ВАЗ 2108
  8. ЗАЗ 1102
  9. Volkswagen Passat
  10. ВАЗ 21099

Рекорди цін

Найдорожчою покупкою на OLX став спорткар Ferrari 488 — нового власника він знайшов за 345 тисяч доларів. Дешевше коштував елітний автомобіль Rolls-Royce Phantom — 200 тисяч доларів. Трійку рекордних угод закриває статусний позашляховик Mercedes «Гелендваген». Його придбали за 170 тисяч доларів.

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