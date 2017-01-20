OLX назвав найпопулярніші автомобілі в Україні
Після прийнятого в середині 2016 року закону про зниження акцизного збору на уживані автомобілі все більше користувачів звертають увагу на можливість покупки машини онлайн. Аналітики найбільшого сервісу оголошень OLX вивчили статистику вподобань українців у 2016 році та представили топ найпопулярніших автомобілів.
Популярні б/в марки
За даними OLX, перше місце зберігає за собою одна з найбільш бюджетних марок — російський ВАЗ. На її частку припала майже кожна третя з угод, укладених на OLX. Із значним відривом — південнокорейська марка Daewoo та німецький Volkswagen — по 5,5% від загального числа продажів.
У топ-5 потрапили ще один “німець” — Opel (5,2% угод) та ЗАЗ (5,1% угод). Закриває п’ятірку лідерів Ford (3,8% покупок на OLX).
Шосте місце розділили німецький Mercedes (3,2% всіх угод) та марка, що давно не випускається, «Москвич», із аналогічними результатами.
На сьомому та восьмому місцях опинилися французький бренд Renault й німецький BMW. На їх частку припало 2,9% і 2,7% угод відповідно.
Десятку лідерів закривають Chevrolet (2,6%) та Audi (2,3%).
Топ-10 найбільш популярних марок б/в автомобілів за 2016 рік, за даними OLX:
- ВАЗ
- Daewoo, Volkswagen
- Opel
- ЗАЗ
- Ford
- Mercedes, «Москвич»
- Renault
- BMW
- Chevrolet
- Audi
Популярні б/в моделі
На десятку найбільш популярних моделей припало більше половини усієї кількості угод, укладених на OLX у 2016 році.
Перше місце зайняв ВАЗ 2101 (15% від загального числа закритих угод на OLX). Традиційно автомобілі ВАЗ дуже популярні — в рейтингу моделі цієї марки зустрічаються 7 разів. На третьому місці знаменита бюджетна модель Daewoo Lanos (майже 8% угод).
У рейтинг також потрапили ЗАЗ 1102 (8 місце) і Volkswagen Passat (9 місце).
Топ-10 найбільш популярних моделей б/в автомобілів за 2016 рік, за даними OLX:
- ВАЗ 2101
- ВАЗ 2106
- Daewoo Lanos
- ВАЗ 2107
- ВАЗ 2109
- ВАЗ 2105
- ВАЗ 2108
- ЗАЗ 1102
- Volkswagen Passat
- ВАЗ 21099
Рекорди цін
Найдорожчою покупкою на OLX став спорткар Ferrari 488 — нового власника він знайшов за 345 тисяч доларів. Дешевше коштував елітний автомобіль Rolls-Royce Phantom — 200 тисяч доларів. Трійку рекордних угод закриває статусний позашляховик Mercedes «Гелендваген». Його придбали за 170 тисяч доларів.
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