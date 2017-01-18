Олег Голодюк остаточно покинув «Ворсклу»

Півзахисник полтавської «Ворскли» Олег Голодюк залишив полтавський клуб.
Футболіст не приїхав з командою до Полтави, коли всі гравці збиралися після відпустки. Головний тренер команди Василь Сачко говорив проте, що Олег приєднається до команди, проте сьогодні підтвердилася інформація про те, що півзахисник остаточно покинув полтавський клуб, повідомляє «Полтавщина Спорт»
У поточному сезоні Олег Голодюк зіграв за «Ворсклу» вісім матчів за які отримав три жовті картки. Голів не забивав
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