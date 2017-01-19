2017 01 19 23:32:58

“Океан Ельзи” у Полтаві : стала відома дата концерту

Всесвітньо відома група “Океан Ельзи” анонсувала третю українську частину #worldtourOE містами країни. У рамках туру ОЕ відіграє концерт в Полтаві.

Концерт “Океану Ельзи” в Полтаві запланований на 7 червня. Концерт традиційно відбудетсья на стадіоні “Ворскла”.

Придбати квитки на концерт можна за посиланням.

Перед концертом у Полтаві група відіграє 21.05 у Рівному, 23.05 у Луцьку, 24.05 у Тернополі, 26.05 у Кам’янці-Подільському та 28.05 у Чернівцях, 30 травня в Іфано-Франківську.