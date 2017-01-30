2017 01 30 16:16:00

Оголосили конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавщини

Голова обласної ради Олександр Біленький видав розпорядження про оголошення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2017 року:

“Керуючись п. 18 ч. 6,7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення шостої сесії обласної ради сьомого скликання від 19 квітня 2016 року «Про затвердження нової редакції Положення про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області»,

1. Оголосити обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2017 року з 1 лютого 2017 року.

2. Визначити наступні напрями, за якими розроблятимуться проекти у 2017 році:

– впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій на об’єктах соціальної сфери;

– поліпшення соціальної інфраструктури населених пунктів;

– охорона навколишнього природного середовища;

– розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів

3. Визначити наступні обсяги співфінансування проектів-переможців конкурсу 2017 року з обласного бюджету по категоріям учасників:

– для першої категорії (проекти сільських рад)– не більше 100 тис. грн.;

– другої категорії (проекти селищних рад та міських рад міст районного значення) – не більше 150 тис. грн.;

– третьої категорії (проекти районних рад, міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад) – не більше 500 тис. грн.;

– четвертої категорії (спільні проекти територіальних громад сіл, селищ, міст, районних рад та об’єднаних територіальних громад) – не більше 600 тис.грн.

4. Відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради оприлюднити інформацію про оголошення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2017 року.