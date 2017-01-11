Офіцерів запасу призиватимуть лише за наказом Міністра оборони
Марко Андрусяк / Фото з мережі інтернет
Офіцерів запасу поки не призиватимуть на службу до Збройних сил України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк, передає ТСН.
“Рішення про призов ще не прийнято”, – повідомив Андрусяк. Генштаб пояснює, що законом запроваджується в особливий період такий вид військової служби, як військова служба за призовом осіб офіцерського складу строком на 18 місяців. Але законодавство передбачає такий призов в разі потреби за наказом Міністра оборони.
У такому випадку, до служби призиваються офіцери запасу до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєне відповідне звання офіцера.
Якщо Міністр оборони оголошує такий призов, офіцери запасу проходитимуть додаткову підготовку, яка триватиме 3 місяці, на курсах при вищих військових навчальних закладах. По завершенню курсів, офіцерів розподілятимуть по частинах.
Проте це не стосується зони АТО. В районі антитерористичної операції, призвані офіцери запасу служитимуть лише добровільно, або уклавши контракт про проходження військової служби.
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