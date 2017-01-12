2017 01 12 17:14:42

ОДА спільно з облрадами мають визначитися щодо доцільності існування районів, межі яких повністю співпадають з межами ОТГ, – В’ячеслав Негода

Необхідно вирішити питання доцільності існування районів, межі яких повністю співпадають з межами об’єднаних територіальних громад, утворених на їх території. Про це в коментарі журналістам сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода.

«У таких районах зникають правові підстави для функціонування відповідних районних рад, які відповідно до Конституції України є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, оскільки виключається можливість представлення таких спільних інтересів територіальних громад у зв’язку з їх фактичною відсутністю. Також встановлення прямих міжбюджетних відносин місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад із Державним бюджетом забезпечило фактичну передачу всього обсягу повноважень райдержадміністрацій, районних рад відповідним радам та їх виконавчим органам об’єднаних територіальних громад», – сказав Перший заступник Міністра.

Він пояснив, що із відсутністю доцільності функціонування на території району, межі якого співпадають з межами ОТГ, районної ради та районної державної адміністрації, виникла необхідність вирішити питання про доцільність існування цього району, як окремої адміністративно-територіальної одиниці.

«Сьогодні в Україні є чотири таких райони: Лиманський – у Донецькій області, Народицький – у Житомирській, Старосинявський – у Хмельницькій та Сновський – у Чернігівській області. Їхні території є повністю територіями об’єднаних громад. Мінрегіон вже направив листа Кабінету Міністрів з проханням доручити відповідним обласним державним адміністраціям за участі обласних рад розглянутице питання та надати свої пропозиції Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України», – поінформував В’ячеслав Негода.

Нагадаємо, в Україні з 2014 року впроваджується реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Одним з перших етапів її втілення є добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад. Протягом 2015-2016 років в Україні утворилося 366 ОТГ.

Джерело: Прес-центр ініціативи «Децентралізація влади»