2017 01 10 12:56:27

Обслуговування платників якісне та своєчасне

Центром обслуговування платників ДПІ у м. Полтаві надається широкий спектр безкоштовних послуг для своїх відвідувачів. Серед них приймання податкової звітності, видача ідентифікаційног о номера, отримання електронного цифрового підпису тощо. Також для зручності відвідувачів в Центрі функціонує система Wi-Fi.

У залі очікування забезпечено трансляцію актуальної інформації на «швидкоплинному рядку» та TV-моніторах. Крім того, з метою інформування платників про зміни в законодавстві в Центрі розповсюджується друкована продукція – листівки, брошури тощо.

В окремому кабінеті ЦОПу облаштовано Центр сертифікації ключів електронного цифрового підпису. Громадяни та суб’єкти господарювання, завітавши до інспекції, мають змогу проконсультувати ся з тих чи інших питань із кваліфікованими спеціалістами.

Протягом 2016 року Центром обслуговування забезпечено надання платникам податків послуг у наступній кількості: прийом звітності – 490 тисяч, прийом та реєстрація вхідної кореспонденції – 81 тисяча, консультацій – більше 11 тисяч, генерування електронних ключів – 6,7 тисяч, адміністративних послуг – майже 34 тисячі.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві