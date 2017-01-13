Обмеження на експорт дров довжиною понад два метри унеможливить вивезення з України цінної деревини, – Роман Товстий
З 1 січня в Україні діє повна заборона на 10 років експорту ділової деревини. Про це на своїй сторінці у Facebookнаписала тимчасовий виконувач обов’язків голови Держлісагентства Христина Юшкевич.
“З 1 січня в України діє повна заборона на 10 років експорту ділової деревини. Своїм наказом зобов’язала керівників державних підприємств Держлісагентства при поставці за кордон паливних дров обмежити їх довжину двома метрами. Це унеможливить зловживання, коли під виглядом дров вивозиться цінна деревина”, – написала вона на свої сторінці.
Цю новину прокоментував заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. Він переконаний, що нововведення унеможливить вивезення з України цінної деревини під виглядом звичайних дров.
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