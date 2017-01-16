Обласна влада Полтавщини хоче вдвічі збільшити вартість шкільного харчування на одного учня
У Полтавській ОДА знову говорили про якість харчування у закладах соціальної сфери. Вартість на одного учня повинна зрости із 8 до 16 грн.
Питання про харчування у закладах соціальної сфери не вносили до порядку денного щотижневої апаратної наради, проте наприкінці засідання голова ОДА Валерій Головко звернувся до голів РДА, котрі слухали і дивилися засідання завдяки скайп-зв’язку.
— Хочу знову повернутися до питання якісного харчування наших дітей. Днями спілкувався з аграріями саме з цього приводу, — зауважив Валерій Головко. — Вартість обіду школяра сьогодні становить 8 гривень. От що на ці кошти можна покласти в тарілку? Я з цієї теми не зійду, доки ми не почнемо харчувати дітей якісно. І не лише школярів, а й людей похилого віку, які перебувають в інтернатних закладах, пацієнтів у лікарнях.
Очільник області зауважив, що харчування за бюджетні кошти має бути якісне, смачне і корисне. Це завдання для голів РДА, керівників департаментів охорони здоров’я і освіти та для профільного заступника Олега Пругла. Саме він має відслідковувати тендери на закупівлю продуктів і послуг, пов’язаних із харчуванням, та якість пропозицій з огляду на те, чим мають харчувати школярів та пацієнтів.
У свою чергу Олег Пругло зауважив, що лікарі-дієтологи вже провели відповідні розрахунки, склали перелік продуктів, які обов’язково мають бути в раціоні школяра. Орієнтовна вартість для шкільного харчування — майже 16 гривень. Відповідні рекомендації надіслали у міста та РДА.
Голова ОДА також наголосив, що здорожчання вартості харчування не має покриватися із кишені батьків школяра. У цьому випадку варто вдатися до відшкодування з сільських, міських та районних бюджетів, як у випадку з відпочинком дітей влітку.
— Основа — це якісне харчування, друге — це спроможність родини, щоб покращення якості не відбулося за рахунок сімейного бюджету, — додав голова ОДА. — Питання якісного харчування на цей рік буде номер один для Полтавщини. У нас унікальна область, згідно офіційних досліджень маємо найкращі продукти харчування в України. І подивіться, що їдять наші діти, що продається у буфетах, чим харчують пацієнтів у лікарнях. Це просто жах. Не говоритиму за всю Україну, але на рівні області ми маємо цю ситуацію виправити.
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