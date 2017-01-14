2017 01 14 16:35:23

Полтавщина із передбачених бюджетним розписом 56 974,2 тис грн. субвенції, які держава виділила у 2016 році на розвиток інфраструктури, освоїла трохи більше 50 млн грн. або 88%.

Так, Глобинська громада не освоїла близько 4,5 млн грн., а Шишацька – близько 1,4 млн. грн.

Загалом, об’єднані територіальні громади довели свою спроможність вирішувати самостійно питання місцевого значення і свою здатність нести відповідальність за прийняті рішення, сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода.

«Ми отримали попередні дані з Держказначейства, які свідчать, що з одного мільярда гривень, виділених державою коштів субвенції на розвиток інфраструктури громад, 95% цих коштів вони вклали у оновлення та будівництво доріг, будівель шкіл, дитячих садків, медичних закладів, у будівництво центрів надання адмінпослуг, спортивних споруд, освітлення вулиць, придбання спеціалізованої техніки для комунальних потреб тощо. Все це – розвиток територій громад і створення якісніших умов життєдіяльності для кожного їх мешканця, підвищення якості послуг. Хоча скептики не вірили, що громади впораються з реалізацією проектів та освоєнням виділених коштів на ці проекти, не маючи відповідного досвіду. А вони впоралися і довели, що здатні самостійно господарювати на своїх територіях без вказівок з району чи області. То ж реформа місцевого самоврядування за принципом децентралізації і повноважень, і ресурсів є дієвою», – сказав Перший заступник Міністра.

Торік у Дніпропетровській області із передбачених бюджетним розписом 102 086,7 тис. грн. субвенції, станом на 1 січня 2017 року касові видатки становили 85 812 тис. грн. або 84%: близько 3 млн грн не освоїла Вербківська громада, близько 2 млн грн. – Грушівська громада, Нивотрудівська громада не освоїла близько 1,5 млн грн., Новоолександрівська – близько 6 млн. грн.

На Хмельниччині, де в цілому освоєно 94% коштів субвенції на розвиток інфраструктури громад, Гвардійська громада не освоїла близько 2,5 млн грн., а Маківська – близько 4,5 млн грн.

В’ячеслав Негода наголосив, що попри все, рівень освоєння громадами коштів названої субвенції у 95% є позитивним фактом.

Для порівняння, він зазначив, що кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), обсяг якого в минулому році складав 3 млрд грн., освоєні регіонами менше, ніж на 90%. Об’єднані громади виявилися спроможнішими у питаннях реалізації проектів розвитку.