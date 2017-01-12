Обережно грип: епідпоріг перевищений у 13 областях
Грип продовжує лютувати в Україні. Епідеміологічний поріг перевищений у 13 областях. І лише протягом тижня, що минув, вірус забрав життя шістьох українців.
По два летальних випадки зафіксували у Запорізькій та Львівській областях, по одному у Черкаській та Донецькій, йдеться у повідомленні Центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров’я.
Найвищий показник захворюваності на грип фахівці зареєстрували у Волинській області, найнижчий – на Луганщині. Зменшення ж на 30% кількості хворих на грип та ГРВІ впродовж першого тижня січня в МОЗ пов’язують із новорічними святами та канікулами в навчальних закладах, та наголошують – хворі могли залишатися вдома та не звертатися до лікарів, повідомляє 5 канал.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+