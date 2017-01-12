2017 01 12 13:30:58

Обережно грип: епідпоріг перевищений у 13 областях

Грип продовжує лютувати в Україні. Епідеміологічний поріг перевищений у 13 областях. І лише протягом тижня, що минув, вірус забрав життя шістьох українців.

По два летальних випадки зафіксували у Запорізькій та Львівській областях, по одному у Черкаській та Донецькій, йдеться у повідомленні Центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров’я.

Найвищий показник захворюваності на грип фахівці зареєстрували у Волинській області, найнижчий – на Луганщині. Зменшення ж на 30% кількості хворих на грип та ГРВІ впродовж першого тижня січня в МОЗ пов’язують із новорічними святами та канікулами в навчальних закладах, та наголошують – хворі могли залишатися вдома та не звертатися до лікарів, повідомляє 5 канал.