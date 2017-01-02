2017 01 02 11:53:17

Новий підопічний Вакарчука випустив кліп “Листи”

Учасник шоу Голос країни Leo Mantis оволодів українською мовою всього за півтора року.

Відбулася прем’єра дебютного кліпу учасника шоу “Голос країни” Леонардо Ободеяке. Підопічний Святослава Вакарчука екранізував україномовну пісню “Листи”.

“Я написав пісню “Листи” два роки тому. Сама композиція дуже особиста. Вона про духовні і фізичні відстані”, – розповів музикант, який виступає під псевдонімом Leo Mantis.

Леонардо родом з Нігерії. Він переїхав в Україну в 2012 році для навчання у Тернопільському медичному університеті за спеціальністю “хірург”. За словами музиканта, першою піснею, яку він почув, прилетівши в Україну, була “Я так хочу…” з репертуару групи “Океан Ельзи”.

До речі, українську мову, яку Леонардо опанував за півтора року, він вивчав, у тому числі, і за текстами Вакарчука.

У роботі над композицією “Листи” Leo Mantis допомагали Святослав Вакарчук, Володимир Опсеніца і Віталій Телезін.

“Я не вірю в долю. Впевнений, що ми самі робимо свій вибір, який впливає на наше подальше життя. Мені було важливо відобразити це в кліпі. Думаю, нам це вдалося завдяки деталям і сценарію”, – зазначив Леонардо в коментарі виданню MusicInUA.