2017 01 25 19:50:20

Неправильно припарковані машини в Полтаві заважають всім

Найчастіше водії паркують машини не за правилами біля ринків, торговельних центрів та вокзалів. Саме тут припаркуватися важко, але можливо. То д тут зазвичай водії паркуються там, де їм зручно.

Як розповів т.в.о інспектора прес-служби патрульної поліці Денис Дєдов найбільше фіксують таких порушень.

«Основне порушення – це паркування автомобіля менше ніж за 10 від зебр, перехресть, та виїздів з прилеглих територій», – сказав Денис Дєдов.

Полтавці обурюються, що машини іноді перекривають пішохідні переходи, заїжджають на газони та тротуари.

За словами Дениса Дєдова, не завжди порушник є порушником. Аби оштрафувати власника автомобіля, який припаркувався у недозволеному місці, необхідно його дочекатися і скласти протокол.

«Патрульні поліцейські щодня проводять і профілактичні бесіди з водіями і постанови складають за частиною першою ст. 122, яка передбачає штраф 255 грн», – сказав Денис Дєдов.

Головне, наголошує поліцейський треба паркувати свої машини водіям там, де не заборонено правилами.